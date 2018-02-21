FETÖ sınav sorularını verirken sapkınlıkta sınır tanımamış

İtirafçı eski polis M.K, mahkemeye verdiği ifadesinde, FETÖ ile ilk irtibatının Van'ın Gevaş ilçesinde görev yaptığı sırada olduğunu söyledi.

Göreve başladıktan sonra büroda görev yapan polis memuru S.K'nın kendisiyle yakın ilişki kurduğunu, bir müddet sonra kendisini evine çay içmeye davet ettiğini aktaran M.K, "Evde Kur'an-ı Kerim okundu. Bir üniversite öğrencisi ise okunanları bize anlatmaya çalışıyordu ama anlaşılmıyordu. Bir şey anlamadığımı söyledim, bunun üzerine E.B, 'Anlamanıza gerek yok, kulağınızın duyduğu kelimeler kalbinize işliyor' dedi." ifadelerini kullandı.

M.K, sohbetlerde sorumlularının komiser yardımcılığı sınavına girmesi yönünde kendisine telkinlerde bulunduğunu, "Kamuran" adlı kişinin yanına gelerek, "Ramazanda içki içen, rüşvet alan adamların başımıza amir olmasını değil sizin gibi güzel abilerimizin komiser olmasını isteriz." demesi üzerine sınava girdiğini ve 2009 yılında komiser yardımcılığı sınavını kazandığını belirtti.

Komiserlik sınavına 3 gün kala Kamuran'ın kendisini akşam saatlerinde aradığını dile getiren M.K, şunları anlattı:

"Van Gölü'nün kenarına gittik, Oğuz isimli şahıs elimi tuttu, 'Elimi Kur'an say ve yemin et, eşin hatta hoca efendi dahi gelse birazdan olacakları kimseye söylemeyeceksin' diyerek bana yemin ettirdi. Daha sonra çantasından çıkardığı 3-4 sayfa önlü arkalı komiserlik sınavı sorularını verdi. Bunlara çalışmamı istedi, bu kağıtta 100 soru cevaplarıyla vardı. Sınava girdiğim zaman 80 sorunun bana daha önceden verilmiş sorular olduğunu gördüm, 87 puan alarak sınavı kazandım. Bana verilmiş 80 sorunun 62 tanesini doğru yapmışım. Cevap anahtarına göre 18 tane soru ara ara yanlış yapılmıştı. Yanlış şıkların kasıtlı olarak yakalanmamak amacıyla yapıldığını düşünüyorum."

Komiserlik kursu için daha sonra İstanbul'a gittiğini ve FETÖ'cü sıra arkadaşı H.T'nin kendisiyle ilgilendiğini belirten M.K, daha sonra tanıştığı C.A. vasıtasıyla da İstanbul'da 7-8 komiser yardımcısı kursiyerle sohbetlere katıldığını söyledi.

FETÖ'cü komiserleri dershanede toplayıp dağıtımını yapmışlar

Kursun tamamlanmasının ardından atamaların başladığını, eşinin İstanbul'u istediğini ancak kurada Ankara'yı çektiğini aktaran M,K, şöyle devam etti:

"Becaiş hakkımız vardı, bunun üzerine Bursa'yı istedim ve tanımadığım biriyle becaiş yaptım. Kurayı çekince C.A, 'Sarıyer'de bir yere gideceğiz' dedi. Bir dershaneye gittik, içeri girdiğimizde kapılarda iller yazıyordu, kim kurada hangi ili çekmiş ise o sınıfa giriyordu. İçeride yaklaşık 300 kursiyer vardı, Bursa odasına girdim. Burada 12-13 kişi vardı, herkes tanıştı, birbirlerinin numarasını aldı. İçeri bir sivil girip burada bulunan herkesin numarasını aldı. Daha sonra buradan herkesi görev yapacağı yere dağıttı. Bursa Osmangazi Çekirge Polis Merkezi'nde grup amiri olarak göreve başladım. 2012 yılında Yalova Armutlu'da okuma kampı düzenlendi, 3 gün orada kaldık. 5 daire tutmuşlardı, 4 dairede kadınlar, 1 dairede ise erkekler kalıyordu. Günde iki saat ailemiz ile görüşmek için vakit veriyorlardı. Bu kampta komiserler ve iki tane sohbet abisi vardı."

M.K, komiserlik kursunun sonunda Cihan FM'nin verici parası için çeyrek altın verdiğini de belirtti.

Kaynak: AA