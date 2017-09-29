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FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 2 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapisle cezalandırı

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FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 2 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapisle cezalandırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Hasan Gökdağ, Konya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık Gökdağ, savunmasında, ailesini geçindirmek için FETÖ'nün kurum ve kuruluşlarında çalıştığını söyledi.

Hayatının hiçbir döneminde vatanına ve milletine karşı suç işlemediğini öne süren Gökdağ, FETÖ'den talimat almadığını, "ByLock" kullanmadığını, örgüt yapısı içinde yer almadığını savunarak, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 7 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Aynı mahkemedeki bir başka duruşmada da aynı suçlamayla hakkında dava açılan tutuklu sanık Hüseyin Kardaş, Anakara'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.

Savunmasında, üzerine atılan suçları kabul etmediğini ve herhangi terör örgütüne üye olmadığını iddia eden Kardaş, 7 yıl 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, aynı mahkemedeki bir başka davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık A.Z'nin beraatine karar verildi.

Etiketler: fetö sanıkları, FETÖ/PDY
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