FETÖ sanığının yalanını ByLock raporu ortaya çıkardı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçundan dava açılan ve "İnönü Üniversitesindeki asistanlardan sorumlu imam" olduğu iddia edilen eski okutmanın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu yargılanan eski okutman Alper Yiğit ile avukatı hazır bulundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanık, aleyhindeki raporları ve tanık beyanlarını kabul etmedi.

Mahkeme başkanı Hasan Çınar'ın "ByLock tespiti yapılan telefonunda programa giriş için kullanıcı adında ismin bulunuyor? Bu duruma ne diyorsun?" sorusunu yönelttiği sanık, "ByLock kullanmadım, kabul etmiyorum." yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı Çınar'ın "Kardeşinin ve annenin adı ne?" sorusunu yönelttiği sanık, "Abdurrahman Özbek Yiğit ve Rukiye." yanıtını verdi. Çınar'ın, "ByLock yazışmalarının içeriğinde kardeşinden ve annenin isminden bahsetmişsin." demesi üzerine sanık Yiğit, "Abdurrahman Özbek Yiğit adında bir kardeşim vardır. Rukiye Yiğit de annemdir. Ancak ByLock kullanmadım. Bunların tamamının tesadüf olduğunu düşünüyorum" şeklinde savunma yaptı.

"Dua edin Malatya'da durum sıkıntılı"

Sanığın ByLock yazışmalarını okuyan Mahkeme Başkanı Çınar, "Aynı cihazdan daha önce Eagle kuruldu mu abi', 'Dua edin Malatya'da durum sıkıntılı, 'Bu günleri atlatıp güleceğiz inşallah' ibarelerine ne diyorsun?' gibi yazışmalar yapmışsın bu duruma ne diyorsun?" dediği sanık, "Bana ait değil." iddiasında bulundu.

Duruşmada tanık O.S. de dinledi. Daha önce öğretmen olduğunu 15 Temmuz'dan sonra meslekten ihraç edildiğini ve yargılandığını anlatan O.S, 24 yıl örgütün içerisinde sohbet imamlığı yaptığını söyledi.

Hakkında açılan davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını ve iki yıl 6 ay ceza aldığını aktaran O.S, örgütte polislerden, üniversitedeki asistanlardan ve doktorlardan sorumlu imamlık yaptığını ifade etti.

"ByLock'u inkar edin dediler"

Örgüte ait bildiklerini anlatan O.S, "Örgütün ölmüş kişilerin adına hat çıkarttığını biliyorum. 15 Temmuz sonrası 'ByLock'u inkar edin' dediler. İçerikler de tespit edilse kesinlikle kabul edilmemesi talimatı verdiler. Örgütte kimse sorumluluk üstlenmiyor, herkes üç maymunu oynuyor." şeklinde konuştu.

AA