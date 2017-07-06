FETÖ sanığının ağabeyi de FETÖ'cü çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 317 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi salonunda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, 15 Temmuz gecesi kursiyer teğmenlerden oluşturulan timlerin listesini içtima alanında okuyan sanık eski Üsteğmen Onur Demirel savunma yaptı.

"ByLock kullanmadım"

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da gece eğitimi yapılacağının bilgisi kendisine ulaştıktan sonra hazırlık yapmaya başladığını belirten Demirel, gece eğitimine katılmamak için kendisinden izin isteyen kursiyer teğmenleri eski bölük komutanı Yüzbaşı Ramazan Akkuş'a yönlendirdiğini söyledi.

FETÖ'nün kriptolu yazışma programı "ByLock"u kullandığına dair iddianamede yer alan bilgileri kabul etmediğini belirten Demirel, "Telefon hattı bana aittir, ne zaman aldığımı hatırlamıyorum. ByLock kullanmadım. Görüşme ve yazışma dökümlerinin getirtilmesini istiyorum." dedi.

"Bizi vurmakla tehdit etti"

Sanık eski Üsteğmen Ramazan Akkuş da 15 Temmuz gecesi karargahta nöbetçi subay olduğunu, bu nöbetin bir ay öncesinden bir bilgisayar programı ile hazırlandığını söyledi.

Olağanüstü durumlar başta olmak üzere özellikle terör saldırısında en güvenilir yerin kışla olduğunu belirten Akkuş, bu nedenle evi yakın olmasına rağmen kışlayı terk etmediğini söyledi.

Sabah saatlerinde birlikte görevli komutanlardan Yılmaz Yaman'ın bulundukları yere gelerek kendilerine silah doğrulttuğunu iddia eden Akkuş, "Bizi vurmakla tehdit etti. O saatten itibaren kimin darbeyi yaptığı, kimin darbeye karşı olduğunu bilmediğimiz için oradan araçla hızla uzaklaştık. Saat 07.30'da bir kısım teğmeni yemekhanede gördüm, onlardan sivil kıyafetlerini giyip amfiye gitmelerini istedim." dedi.

İlerleyen saatlerde gözaltına alınarak, polislere teslim edildiğini belirten Akkuş, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.

Ağabeyi de sanık çıktı

Daha sonra Akkuş'un çapraz sorgusuna geçildi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Melih Uçar, dosyada aleyhinde bazı tanık beyanlarının olduğunu hatırlatması üzerine Akkuş, "Ben 157 teğmenin bölük komutanıydım. Kimi zaman disiplinsizlikleri nedeniyle ceza verdiğim, bağırdığım oluyordu. Belki bundan dolayı aleyhimde ifade vermiş olabilirler." iddiasında bulundu.

Başbakanlık avukatının Beştepe, Kazan, Akıncı ve Etimesgut'ta telefonunun sinyal verdiğini, görüştüğü Mehmet Akkuş isimli bir şahsın da Akıncı iddianamesinin sanığı olduğunu hatırlatması üzerine sanık Akkuş, "Mehmet Akkuş ağabeyimdir. Hangi iddianamenin sanığı olduğunu bilmiyorum. O gün aradı 'nasılsın, iyi misin' diye sordu." cevabını verdi.

Akkuş, nizamiyelerde görevlendirilen timlerin isimlerinin yer aldığı evrakların yakılmasına şahit olmadığını, bu konuda bir bilgisinin olmadığını öne sürdü.