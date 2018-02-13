FETÖ sanığına 9 yıl hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Saray ile avukatı katıldı.
Saray, kapatılan Gediz Üniversitesinde halkla ilişkiler personeli olarak görev yaptığını belirtti.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Saray, önceki savunmalarını yinelediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanığın 9 yıl hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İzmir'de kapatılan Gediz Üniversitesine yönelik soruşturmada Ali Saray Ağustos 2016'da gözaltına alınmıştı. Saray hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
Kaynak: AA