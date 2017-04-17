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FETÖ sanığına 7 yıl hapis cezası

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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FETÖ sanığına 7 yıl hapis cezası

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalara, aralarında eski polis ve memurların da bulunduğu tutuklu sanıklar Hakan Akman, İsa S, Halit Ü, Hasan D, Mahmut M, Bünyamin Ç, Durdu Mehmet T, Yahya E, Ahmet S, Abdulcelil Ç. ile tutuksuz sanık M. Hanifi Sonkaya ve sanık avukatları hazır bulundu.

Ayrı ayrı savunma yapan sanıklardan eski memur Akman, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Savcı mütalaasında, sanığın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u örgütün emir ve talimatları doğrultusunda kullandığını, böylece örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğunu belirterek ''silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti Akman'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, talepleri reddederek dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.

Etiketler: fetö, PDY, fetö hapis, Fetullah Gülen, FETÖ operasyonu
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