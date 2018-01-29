FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özlem Akıl bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
Akıl savunmasında suçlamaları kabul etmediğini ve FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması ve hükmen mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüşünü bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanık Akıl'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.
Kaynak: AA