FETÖ sanığı yargı mensubu çift hakim karşısında

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık eski savcı Zekeriya A. ile eski hakim eşi tutuksuz sanık H.A. ile avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Zekeriya A'nın ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi dolayısıyla mevcut tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Zekeriya A. ise savunmasında mütalaaya katılmadığını belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların yargılanmasında Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna, bu sebeple dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmesine hükmetti.
Tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınan Zekeriya A'nın tahliye edilmesine karar verildi.
Kaynak: AA