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Buradasınız : » » FETÖ sanığı yargı mensubu çift hakim karşısında

FETÖ sanığı yargı mensubu çift hakim karşısında

Adana'da haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski hakim ve savcı çiftin yargılanmasına başlandı.

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FETÖ sanığı yargı mensubu çift hakim karşısında

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık eski savcı Zekeriya A. ile eski hakim eşi tutuksuz sanık H.A. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Zekeriya A'nın ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi dolayısıyla mevcut tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Zekeriya A. ise savunmasında mütalaaya katılmadığını belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların yargılanmasında Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna, bu sebeple dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmesine hükmetti.

Tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınan Zekeriya A'nın tahliye edilmesine karar verildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ davası, fetö, bylock, Adana
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