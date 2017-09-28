FETÖ sanığı, üsteğmeni "Gizli görev var" diye kandırmış

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu ve 271 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine dönüştürülen Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan helikopter pilotu Üsteğmen B.S.K, tanık olarak verdiği ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı günden yaklaşık bir hafta önce tutuklu sanık eski 125. Filo Komutanı Yarbay Mehmet Beşir Kanat tarafından "Özel bir görev var" denilerek Konya'ya gönderildiğini anlattı.

"Bu çok gizli bir görev, başına her şey gelebilir"

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı Kaklıç Hava Meydanı'nda pilot ve uçuş teknisyenlerinin dinlendiği odada bulunurken tutuklu sanık Kanat'ın odaya gelerek kendisini dışarı çıkarttığını, etrafta kimsenin olup olmadığını kontrol etmesinin ardından kendisine birtakım konuşmalar yaptığını dile getiren B.S.K, şöyle devam etti:

"Filo Komutanı Yarbay Mehmet Beşir Kanat, bana 'Konya'da gizli bir görev var. Detayları ben de bilmiyorum. Konya'ya gittiğinde sana detayları anlatacaklar. Bu çok gizli bir görev, başına her şey gelebilir. Onun için arkadaşlarına da bir şey söyleme.' dedi. Ancak ben ne olduğunu anlamadım."

O dönem bölücü terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin adlı teröristin yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirme ihtimali üzerinde durduğunu, görev sırasında "Şehit olabilirim" düşüncesiyle evine giderek gizli bir göreve gideceğini eşine anlattığını, eşiyle vedalaştığını dile getiren B.S.K, otobüsle Konya'ya gittiğini ifade etti.

"15 Temmuz Cuma günü seni saat 4-5 gibi arayacağız"

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Hava Pilot Kurmay Binbaşı Mehmet Fatih Özkan ve eski Yarbay Alparslan Şahin'le Konya'da yaptığı görüşmede, gizli görevin ne olduğunu sorduğunda bilgi alamadığını, görevin saklandığını aktaran B.S.K, Özkan'ın kendisine "15 Temmuz Cuma günü seni saat 4-5 gibi arayacağız. Bizden haber bekle. Biz seni filonun aracıyla bulunduğun yerden alacağız." demesinin ardından anne ve babasının yaşadığı eve geçtiğini söyledi.

Yolda giderken kendisini arayarak "Tedirgin misin?" diye soran Şahin'e, "Komutanım görevi bilmediğim için tedirginim. Yoksa korkmuyorum. Bu ülke için canımı vermeye hazırım." diye ifadeler kullandığını dile getiren B.S.K, 2-3 gün kimsenin kendisini aramaması üzerine kendisinin filoyu arayarak görüştüğü Şahin'in görevin iptal olduğunu söylemesinin ardından rahatladığını söyledi.

FETÖ'cü olmayan komutanlarıyla görüşmüş

Ailesiyle bir alışveriş merkezindeyken FETÖ'nün darbe girişimini öğrenmesinin ardından, tutuklu sanık Kanat'ın kendisini nasıl bir tuzağa düşürdüğünü anladığını, o gece hiçbir çekilde Kanat'ı aramadığını, FETÖ'cü olmadığından emin olduğu komutanları arayarak bilgi sahibi olduğunu beyan eden B.S.K, olaylardan sonra Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğüne giderek bildiklerini anlattığını sözlerine ekledi.

"Başbakanın açıklamasından sonra şok geçirdik"

Tanık Astsubay M.E. ise darbe girişiminin yaşandığı gün Kaklıç Hava Meydanı'nda arama kurtarma ekibinde çalıştığını, akşam saatlerinde Cougar tipi helikopterin havalanacağı bilgisine ulaşmasının ardından piste gittiğini anlatarak, "Helikopter kalkmadan önce darbe girişimine ilişkin hiçbir bilgimiz yoktu. Helikopter kalktıktan sonra Başbakan Binali Yıldırım'ın televizyondan yaptığı 'Bu bir darbe kalkışmasıdır.' açıklamasının ardından şok geçirdik. Çünkü diğer darbelerde olduğu gibi ülkede bir karışıklık yoktu." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya öğle arası verildi.