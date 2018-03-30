  • 30 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.955
    EURO 4.874
  • BIST 114930.22
    ALTIN 168.477
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ sanığı tutuklu polislerin tahliye talebi reddedildi

FETÖ sanığı tutuklu polislerin tahliye talebi reddedildi

Takipsizlikle sonuçlanan soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla elebaşı Fetullah Gülen ve 44 polisin yargılandığı davada tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖ sanığı tutuklu polislerin tahliye talebi reddedildi

Takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, ''kurgulanmış soruşturmalar'' kapsamında polis, mahkeme başkanı, gazetecileri dinledikleri ve emniyetteki sunucuları sildikleri iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ve dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli 11'i tutuklu 44 polisin yargılandığı davada tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nazmi Ardıç, Metin Güneş, Ali Kavlak, Ayhan Arıkanoğlu, Ahmet Üzümcü, Ahmet Kalender, Polat Kongur, Ramazan Haktan Helvacı ile Said Gök katıldı.

Tutuklu sanıklardan Mahir Çakallı ve Şenol Demir ile başka suçtan tutuklu sanık Yunus Memişbey, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla duruşmada hazır bulundu.

Sanık savunmaları ve taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö, ara karar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER