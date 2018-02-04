FETÖ sanığı teğmenden soru hırsızlığı itirafı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan teğmen M.H, ifadesinde girdiği sınavlarda soruların önceden örgüt sorumluları tarafından kendisine verildiğini itiraf etti.

Örgüt evlerine gittiklerinde gizliliğe büyük önem verildiğini, eve gelen grupların birbirleriyle bile görüştürülmediğini anlatan M.H, lavaboya gitmek istediklerinde bile birbirlerini görmemeleri için diğer odaların kapılarının kapatıldığını dile getirdi.

2013'te girdiği YDS'den önce sınav sorularının örgüt evinde kendisine verildiğini belirten M.H, şu itiraflarda bulundu:

"Sınavdan bir gün önce cemaate ait eve tanımadığım bir şahıs geldi. Laptopunu açtı, '2013 yılı bahar dönemi YDS soruları bunlardır. Bunları ezberleyin.' dedi. Hatta bu soruların altında cevaplar da işaretlenmiş durumdaydı. Hatırladığım kadarıyla 80 tane soru vardı, YDS'de de 80 tane soru sorulmuştu. Laptopta bize gösterilen sorular, sınav soru kitapçığının taranmış haliydi yani sınav yapılmadan soru kitapçıklarındaki sorular bize gösteriliyordu.

Ertesi gün sınava girdiğimde bizlere sınavdan bir gün önce gösterilen kitapçıktaki soruların aynısının çıktığını gördüm."

ALES soruları da verildi

Bu sınavdan bir ay kadar sonra 2013 yılı bahar döneminde ALES'e girdiğini ifade eden M.H, şunları kaydetti:

"H.Y, A.K, ben ve bazı ismini bilmediğim şahıslar, ALES'ten bir gün önce Ankara'da Balgat mevkisinde bulunan cemaate ait eve gittik. Yine bu evde bizi daha önce 2013 YDS sınav sorularını gösteren şahıs karşıladı. Bizi içeri alarak, elinde getirdiği çıktıları dağıttı. Bu çıktılarda 2013 yılı bahar dönemi ALES sorularının tamamı bulunmaktaydı. H.Y, ben ve A.K, bu çıktılardaki soruların tamamını ezberledik. Soruları ezberledikten sonra bizlere çıktıları dağıtan şahıs tekrar topladı. Ertesi gün ALES'e girdiğimizde bana bir gün önce gösterilen soruların aynısının sınavda çıktığını gördüm.

Bu sınavdan 89 puan aldım. Aldığım bu puanla yüksek lisansa hak kazandım. Benim bu seviyelere gelmem, girmiş olduğum sınavlardan önce bana verilen soruları cevaplamam ile mümkün olmuştur."

Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp yemin ettirmişler

M.H, sınav sorularını kendisine veren kişinin, Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp yemin ettirdiğini, eve gittiklerinde cep telefonlarını da topladığını anlattı.

Bu kişinin kendilerine milliyetçi duygularla telkinde bulunduğunu dile getiren M.H, "Bu soruları PKK'lılar alıyor, devletin kurumlarına sızıyorlar. Sizin gibi masum ve temiz insanlar bu kurumlara girsinler.' dedi. Benim gibi evde diğer kalan şahıslara da yemin ettirerek soruları verdi." ifadelerini kullandı.

YDS sonuçlarının açıklanmasından kısa süre sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir görevlinin kendisini arayarak, yedek olarak kazandığı mühendis teğmenlik eğitim sırasının kendisine geldiğini söylediğini belirten M,H, şu beyanlarda bulundu:

"Bunun üzerine benden sorumlu kişiyi aradım ve eğitim için çağrıldığımı söyledim. Sorumlum, 'Zaten biliyoruz, haberimiz var.' dedi ve yanına çağırdı. 'Bundan sonra namaz kılmayacaksın, ima yoluyla namaz kılacaksın.' dedi. Bana ima yoluyla nasıl namaz kılacağımı ve nasıl abdest alacağımı anlattı. Abdesti tuvalette almam gerektiğini, namazı ise oturduğum yerde sadece göz hareketleriyle nasıl kılacağımı anlattı. Ben neden böyle yapmam gerektiğini sorduğumda ise 'Bu, tedbirdir, bu kurumlar önemli kurumlar, dikkatli olmanız lazım. Bu kurumlarda senin gibi temiz insanların olması lazım, onun için böyle yapman gerekiyor.' dedi."

Kaynak: AA