  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » FETÖ sanığı sendikacılara hapis cezası

FETÖ sanığı sendikacılara hapis cezası

Kayseri'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan, KHK ile kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi 30 sanıktan 8'ine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

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FETÖ sanığı sendikacılara hapis cezası

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Aziz K, Erdal A, Mehmet Ç, Necmettin G, Turgay Y, Yusuf K, Abdulkadir Ç, Abdullah A, Ali T, Erhan K, Faruk Salih E, Kürşat Ali K, Levent S, Murat D, Mustafa E, Mükremin S, Nizami K, Savaş Bülent Y, Servet A, Taner Ş, Tekin B. ve Yasin E'nin dosyalarının, bu davadan ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, 8 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti.

Öte yandan, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, tutuksuz sanıklar Mehmet K. ile Okan S'nin de ayrı dosyalardan yargılanmasına devam edildi.

Suçlamaları reddeden Mehmet K., "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlıkta bulunan Okan S. ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Okan S'ye verilen cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: sendika, mahkeme, kayseri, FETÖ davası, fetö
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