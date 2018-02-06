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FETÖ sanığı SAT'çılarla "mahrem imamları"nın davası

Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarındaki 38 askerle "mahrem imamları'nın aralarında olduğu 52 sanığın yargılandığı davada 6. duruşma başladı.

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FETÖ sanığı SATçılarla &quot;mahrem imamları&quot;nın davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz Komutanlığı (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında olduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binada yapılan duruşmaya, biri tutuksuz 39 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

"Mahrem imam"lardan talimat 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) emir komuta zincirinden kopuk olarak FETÖ'nün "mahrem imam"larından talimat aldıkları ifade edilerek, bunun ardından sanıkların darbe girişimi sırasında SAT ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında muhalif olduklarını düşündükleri bazı askerleri derdest etmekle görevlendirildiği kaydediliyor.

Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi bu kişilerin harekete geçtikleri ancak darbenin başarısız olması nedeniyle eylemlerini tamamlayamadıkları belirtilen iddianamede, sanıkların bu aşamadan sonra da kendilerini gizlemeye çalıştıkları anlatılıyor.

İddianamede sanıklardan SAS Komandosu E.T.'nin etkin pişmanlıktan yararlandığı ve Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imam"larından olan sanık Enes Hozan'a bağlı olduğunu itiraf ettiği aktarılıyor.

Kaybolan silahlar Ümraniye'de bulundu

Darbe girişimi sonrası SAT'a ait 2'si uzun namlulu olmak üzere 4 silahla bu silahlara ait mühimmat, SAT komandolarının kullandığı çok sayıda şişmeli can yeleği ve çelik yelekler de dahil birçok malzemenin kaybolduğu belirtilen iddianamede, ihbar üzerine Ümraniye'de bir apartmanın bodrumunda bulunan silah ve mühimmatın bu iddianamenin sanıkları arasında yer alan tutuklu SAS Komandosu Astsubay Levent Özcan'a ait olduğu, Özcan'ın da bu apartmanda ikamet ettiği kaydediliyor.

İddianamede 51 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

"Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın "mahrem imamı" konumundaki 14 sanığın ayrıca "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanan SAS Komandosu E.T'nin de aralarında bulunduğu 38 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: sualtı kurtarma, sat, mahrem imamlar, mahkeme, FETÖ davası, fetö
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