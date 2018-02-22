  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » FETÖ sanığı PTT eski başmüdür yardımcısı hakim karşısında

FETÖ sanığı PTT eski başmüdür yardımcısı hakim karşısında

Adana’da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açılan Adana PTT eski Başmüdür Yardımcısı M.A'nın yargılanmasına başlandı.

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FETÖ sanığı PTT eski başmüdür yardımcısı hakim karşısında

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık ile avukatı katıldı.

Sanık M.A, hiçbir PTT çalışanını sohbet toplantısına çağırmadığını, örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla kapatılan Çukurova Teknik Elemanlar Derneği üyeliğini de rica üzerine yaptığını belirtti.

Örgütün finans kaynaklarından Bank Asya’da hesabının bulunduğunu ancak herhangi bir talimat üzerine para yatırmadığını iddia eden M.A, katılım hesaplarının ise kendi iradesi dışından açıldığını öne sürdü.

Geçirdiği trafik kazası sonrası örgütle bağlantılı termal otelde kaldığını söyleyen M.A, kaldığı otelin örgüt bağlantısını bilmediğini ileri sürdü. 

M.A, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunun devamına karar verip duruşmayı erteledi. 

Kaynak: AA

Etiketler: PTT, fetö, Adana
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