FETÖ sanığı PTT eski başmüdür yardımcısı hakim karşısında

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık ile avukatı katıldı.

Sanık M.A, hiçbir PTT çalışanını sohbet toplantısına çağırmadığını, örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla kapatılan Çukurova Teknik Elemanlar Derneği üyeliğini de rica üzerine yaptığını belirtti.

Örgütün finans kaynaklarından Bank Asya’da hesabının bulunduğunu ancak herhangi bir talimat üzerine para yatırmadığını iddia eden M.A, katılım hesaplarının ise kendi iradesi dışından açıldığını öne sürdü.

Geçirdiği trafik kazası sonrası örgütle bağlantılı termal otelde kaldığını söyleyen M.A, kaldığı otelin örgüt bağlantısını bilmediğini ileri sürdü.

M.A, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA