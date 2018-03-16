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FETÖ sanığı öğretim görevlisi ve öğretmene hapis cezası

Tokat'ta, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan öğretim görevlisi 8 yıl, eski öğretmen 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

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FETÖ sanığı öğretim görevlisi ve öğretmene hapis cezası

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün üniversite oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretim görevlisi Ufuk Taş ile avukatı katıldı.

Taş, yaptığı son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığı 8 yıl hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

Aynı mahkemede görülen diğer duruşmada ise FETÖ sanığı eski öğretmen Mete Akgül yargılandı. Duruşmaya avukatıyla katılan sanık, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmettiği sanık Akgül'ün tahliyesine de karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, hapis, FETÖ davası, fetö
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