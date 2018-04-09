FETÖ sanığı Kızılelma'nın emir astsubayına tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 86 kişinin yargılandığı davanın sanıklarından eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı İsmail Kara tutuklandı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında, İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen HTS kayıtlarında ve analiz raporlarında sabit hatla görüşme yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan, KHK ile ihraç edilen astsubay İsmail Kara, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kara, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kara, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı 5. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Darbe gecesi evrakları imha ettiği iddia ediliyor

Donanma Komutanlığı darbe davasında 19 Ocak'ta savunma yapan Kara'ya, "darbe girişimi gecesi bazı belge ve evrakları kırpma makinesinde imha ettirip çöpe attırdığı, komutanının yanına gelip giden şahısların kayıt edildiği ve emir astsubay odasında bulunan defteri kaybettiği, Tezcan Kızılelma tarafından tam sicil notu verilip erken terfiye layık olarak nitelendirildiği" suçlamaları yöneltiliyor. Daha önce görev yaptığı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan ayrılmak zorunda kalan öğrencilerin ve velilerinin şüpheliyle ilgili birden çok şikayeti var.

Sanık İsmail Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 86 kişinin yargılandığı davada da tutuklu olarak yargılanan eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA