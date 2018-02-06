FETÖ sanığı infaz koruma memuruna 15 yıl hapis istemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PDY örgütü ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakılan eski Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli infaz koruma memuru C.C. ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.

Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına, önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA