FETÖ sanığı hakimin ByLock yazışmaları ortaya çıktı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılanan eski Kahramanmaraş hakimi Erdal Kılıç'ın, topladığı ve kendisinin verdiği himmetlerin hesabını örgüt "abisine" ByLock üzerinden bildirdiği ve bir örgüt mensubunun da Kılıç'tan 17-25 Aralık operasyonlarının firari eski savcısı Mehmet Yüzgeç ile eşine "Kakao" programını yüklemesini istediği yazışmalar ortaya çıktı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Erdal Kılıç'ın, ByLock yazışma içerikleri deşifre edildi.

Raporda sanığın, ByLock'unda FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonlarının firari eski savcısı Mehmet Yüzgeç'in de aralarında yer aldığı çok sayıda kişinin ekli olduğu bilgisi yer aldı.

Kılıç'ın önemli yazışmaları ve e-postaları da rapora yansıdı

Bu kapsamda Kılıç'a 27 Ağustos 2015'te Kahramanmaraş'ta bulunan bir örgüt mensubunca gönderilen mesajda, "Sa abi. Yüzgeç abinin hanımına, kendi şahsi telefonuna Kakao kurmanızı rica ediyorum abi. Bir de VPN kurunuz. Kakao'nun ID numarası oluyor onu da rica ediyorum. Yarın en geç saat 19.00'da bana bildiriniz ki Yüzgeç abiye de kuracağız, abla ile görüşsünler. Aynı mesajı Nuri abiye de atıyorum biriniz kurun abi." ifadeleri dikkati çekti.

"Emin" isimli kişinin 25 Aralık 2015 tarihinde gönderdiği mesajda ise "Ya abi bir ses verin. Abi çatladık burada, hem Yüzgeç abi hem ben. Abi Nuri abi Yüzgeç abi ile eşini bağlantıya geçirsin. Abimiz çok endişeli." ifadeleri yer aldı.

Himmet hesabı ByLock'ta

Kılıç'ın, topladığı ve kendisinin verdiği himmetlerin hesabını da örgüt abisine ByLock üzerinden bildirdiği yazışmalar da tespit edildi.

Sanığın 24 Aralık 2015'te "Emin" isimli kişiye gönderdiği mesajda, "Abi ben 2000 TL, Murat abi 900 TL verdi, yalnız bunları Nuri abiye verdik. Aylık verilmesi gereken yerlere verildi. Hesap Nuri abide detaylar var. Selim abiden henüz alamadım." bilgisini paylaştığı ortaya çıktı.

"İp boynunda olsun"

Bilirkişi raporunda, firari eski savcı Yüzgeç'in himmeti aksatan "Selim" isimli bir kişi hakkında da sanığı uyardığı mesaja işaret edildi.

Yüzgeç, 2 Şubat 2016'da sanığa gönderdiği mesajda, "Selim'in durumu nasıl, biraz sıkıntısı vardı, inşallah düzelmiştir. Görüşmelere geliyor mu, gelmiyor mu? Eşini bahane edip etmediğini iyi değerlendirin sakın kendi haline bırakmayın. Selim temeli sağlam biri, ondan sıkıntı olmaz. İp boynunda olsun da olmazsa biraz uzun tutun, sorun olmaz." uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA