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FETÖ sanığı hakime 8 yıl hapis cezası

Gaziantep FETÖ davasında yargılanan eski HSYK tetkik hakimine 8 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığı ev hapsiyle tahliye etti.

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FETÖ sanığı hakime 8 yıl hapis cezası

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski HSYK tetkik hakimi tutuklu sanık İ.B. ile avukatı katıldı.

Sanık İ.B., savunmasında atılı suçlamaları kabul etmeyerek, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve silahlı terör örgütüyle bağının olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın Adalet Bakanlığı ve HSYK'da görev yaptığı dönemde hakim ve savcıların tayinlerini örgütün talimatları doğrultusunda düzenlediğini ve ByLock kullandığını belirterek, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdiği sanığı, ev hapsiyle tahliye etti.

Kaynak: AA

Etiketler: hakim, Gaziantep, fetö, ev hapsi
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