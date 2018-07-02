FETÖ sanığı Güven'in ölü bulunmasına soruşturma

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara İstihbarat Daire Başkanı tutuklu Zeki Güven'in cezaevinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

1 Temmuz'da vefat etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, kamu görevinden ihracından önce Bolu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Zeki Güven'in, 1 Temmuz saat 18.30 sıralarında koğuşunda kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıklamıştı.

Kaset kumpası davasında yargılanıyordu

FETÖ'nün "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir’deki bir alışveriş merkezinde geçen ay polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.

Güven, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşının da aralarında bulunduğu 171 kişinin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın sanıkları arasında bulunuyordu.

Kaynak: TRT Haber