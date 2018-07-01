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FETÖ sanığı Güven cezaevinde hayatını kaybetti

FETÖ yöneticiliği suçlamasıyla Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven kalp krizi sonucu öldü.

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FETÖ sanığı Güven cezaevinde hayatını kaybetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, kamu görevinden ihracından önce Bolu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Zeki Güven'in, bugün saat 18.30 sıralarında koğuşunda kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

Kaset kumpası davasında yargılanıyordu 

FETÖ'nün "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir’deki bir alışveriş merkezinde geçen ay polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı.

Güven, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşının da aralarında bulunduğu 171 kişinin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın sanıkları arasında bulunuyordu.

Kaynak: AA 

Etiketler: zeki güven, fetö
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