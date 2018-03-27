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Buradasınız : » » FETÖ sanığı eski yargı mensuplarına hapis cezası

FETÖ sanığı eski yargı mensuplarına hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski yargı mensubu çift ile eski hakime "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezası verildi.

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FETÖ sanığı eski yargı mensuplarına hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya eski Osmaniye savcısı tutuklu Süleyman Tuna Dikmen ve eşi, eski Osmaniye hakimi tutuksuz Türke Tutku Dikmen ile avukatları katıldı.

Süleyman Tuna Dikmen savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanığın eşi Dikmen de hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların cezalandırılması ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti, Süleyman Tuna Dikmen'e 7 yıl 6 ay, eşi için de 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

Aynı mahkemede görülen bir başka davanın duruşmasında ise eski hakim Muhammed Zeki Temel, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: hapis, Adana, mahkeme, FETÖ davası, fetö
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