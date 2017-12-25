FETÖ sanığı eski vali yardımcısına 9 yıl hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen sanık Ahmet Beyoğlu, tutuklu bulunduğu Kayseri 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirildi.

Beyoğlu’nun avukatının da katıldığı duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Beyoğlu son savunmasında, 20 Aralık'taki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevindeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin (SEGBİS) arızalı olması nedeniyle katılamadığını belirterek mahkeme heyetine, duruşmaya getirilmesini sağlamaları dolayısıyla "Savunma hakkımı kısıtlamadığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Suçlamaları kabul etmedi

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savunan Beyoğlu, "Ben ByLock ve örgütün savunucusu değilim. Diğer ByLock kullanıcılarıyla irtibatımın olmadığı ortaya çıktı. 2006'da üretilen bir telefona ByLock yüklenmesi imkansız, bu yöndeki raporu kabul etmiyorum. Hatay ve Silifke’de olduğum sıralarda internet trafiği Adana gözüküyor. Hatta valilik makamında bulunduğum sırada da yine Çukurova ilçesinde görüldüğü belirtiliyor. Bu imkansız, maddi gerçeğin araştırılması gerekir" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Cezada indirim uygulamayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA