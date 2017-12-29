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FETÖ sanığı eski üsteğmen: Darbe girişimini üst aklın maşası FETÖ yapmıştır

FETÖ'nün darbe girişimi davasında savunma yapan sanık eski üsteğmen Fahri Koçuk, "Darbe girişimini üst aklın maşası FETÖ yapmıştır." dedi.

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FETÖ sanığı eski üsteğmen: Darbe girişimini üst aklın maşası FETÖ yapmıştır

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmada sanıklar, avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Savunma yapan eski üsteğmen Fahri Koçuk, 2010'da mesleğine başladığını, olay öncesinde Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistem Dairesi Siber Savunma ve Güvenlik şubesinde üsteğmen rütbesiyle görev yaptığını dile getirdi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı terör saldırısı olabileceğini düşünerek sistemleri kontrol etmek için görev yerine gittiğini belirten Koçuk, burada birliğe de terör saldırısı olabileceğini söyleyen bir yarbayın emriyle MP-5 silahı aldığını kaydetti.

Bir süre sonra çatışma başladığını anlatan sanık Koçuk, Başbakan Binali Yıldırım'ın "askeri kalkışma" olduğuna dair açıklamalarını görmesinden sonra şube müdürü Selim Baran'ın yanına gittiğini belirtti. Baran'ın kendisine, sistemleri kontrol ettiğini, olaya karışmamasını söylediğini aktaran Koçuk, sabah saatlerine kadar çalışma arkadaşları ile beklediğini öne sürdü.

Koçuk, sabah saatlerinde kışla içerisine gelen polisleri görmesinden sonra dışarı çıkarak teslim olduğunu ve darbe girişiminde bulunmadığını savundu.

Sanık Koçuk, "Darbe girişimini kim yaptı?" sorusunu, "Darbe girişimini üst aklın maşası FETÖ yapmıştır." diye cevapladı.

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, fetö, darbe girişimi
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