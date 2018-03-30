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Buradasınız : » » FETÖ sanığı eski tuğgeneral Sağır'a 12 yıl hapis cezası

FETÖ sanığı eski tuğgeneral Sağır'a 12 yıl hapis cezası

Tutuklu yargılanan FETÖ sanığı eski Sivas Garnizon Komutanı Fatih Celaleddin Sağır'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

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FETÖ sanığı eski tuğgeneral Sağıra 12 yıl hapis cezası

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ile "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamalarıyla yargılanan ve Tokat T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır ile avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenilen AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı İbrahim Kaynar da 15 Temmuz 2016 gecesi Sağır ile Valilikte bir arada olduklarını belirtti.

Sanık Sağır ile Valiliğe gelmeden önce telefonda konuştuğunu aktaran Kaynar, şunları kaydetti:

"Kendisine 'Komutanım ne oluyor?' diye sordum. Kendisi de bana 'Bir şey yok. Ben Valilikteyim' dedi. Sanık o zamanlar çok sakindi. 'Sıkıyönetim komutanı' olarak atanan birine göre gayet sakindi. Ben olsam bu kadar sakin kalamazdım. Daha sonra 'sıkıyönetim komutanı' olduğunu öğrendim. Ondan böyle bir şey beklemezdim. Bu yapıyla irtibatta olduğunu bilmiyordum."

Duruşmada diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından sanık Sağır'ın savunması istendi.

Mahkeme heyeti, Fatih Celaleddin Sağır'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan beraatine, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

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