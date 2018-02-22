FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık eski savcı Bülent Çelebi ile eşi tutuksuz sanık eski hakim Emine Selma Çelebi ve avukatı katıldı.
Mahkemede esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Bülent Çelebi savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.
Tutuksuz sanık Emine Selma Çelebi de suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti de Bülent Çelebi'nin 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına, Emine Selma Çelebi'nin ise beraatine hükmetti.
Mahkeme heyeti ayrıca Çelebi'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi nazara alarak haftada bir imza atma adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
Kaynak: AA