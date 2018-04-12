FETÖ sanığı eski savcı ve hakime hapis

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Arslantaş ile avukatı katıldı.
Sanık Arslantaş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraatini talep etti.
Duruşma savcısı, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgütün yargıdaki etkinliğini arttırmaya yönelik eylemlerde bulunduğu ve 15-16 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında örgütün medya yapılanmasını takip ettiğine dair tespitler olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Heyet, sanığın ailesinin sağlık sorunları nedeniyle ev hapsiyle tahliyesine hükmetti.
FETÖ sanığı eski hakime 9 yıl hapis
Öte yandan Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir duruşmada eski hakime 9 yıl hapis cezası verildi.
Mahkemede tutuklu sanık eski hakim Yusuf Bulut, atılı suçlamaları kabul etmedi.
2008-2009 yıllarında Yargıtay tetkik hakimiyken sohbetlere katıldığını belirten Bulut, ancak suç unsuru oluşturacak bir eyleme karışmadığını öne sürdü.
ByLock programını bir öğretmenin telefonuna yüklediğini kaydeden Bulut, eklediği kişileri hatırlamadığını ve örgütsel görüşme yapmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock'u kullandığını, ele geçirilen dijital materyallerindeki incelemede FETÖ elebaşının fotoğraf ve videolarının yer aldığını belirterek, Bulut'un cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.
Heyet, sanığın cezasında indirim yapılmasına yer olmadığına ve tutukluluğunun devamına karar verdi.
Kaynak: AA