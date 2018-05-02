FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, terör örgütü üyesi oldukları suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Esat Sarı ve Salih Özen ile tutuklu sanık Hanifi Erol hazır bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede "SAY" kodu ile derecelendirilen, polislikten ihraç edilen Sarı, suçlamaları reddetti.
Sanıklardan örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede "SAY" kodu ile derecelendirilen, polis memurluğundan ihraç edilen Salih Özen de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
FETÖ'ye bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu A5 koduyla derecelendirilen, görevden ihraç edilen eski komiser Hanifi Erol hakkındaki iddiaların "terör örgütü üyeliği" gerçek olmadığını savundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar Sarı ve Özen ile tutuklu sanık Erol'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
Kaynak: AA