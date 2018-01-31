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Buradasınız : » » FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası

Sivas'ta FETÖ'ya ilişkin soruşturma kapsamında hakkında açılan davada yargılanan eski polis memuru, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası

Sivas'ta meslekten ihraç edilen polis memuruna, yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Murat Topal ile tutuksuz yargılanan eşi D.T. ve avukatları katıldı.

Önceki ifadelerini tekrarladığını belirten Topal, "Rapor teknik bir rapordur. Basından takip ettiğimiz kadarıyla binlerce kişi 'Mor Beyin' mağduru olmuştur. Ben de mağdur olduğumu düşünüyorum. ByLock kullanmadım, Bank Asya hesabımı sadece ev kiramı ödemek için kullandım. 18 aydır tutukluyum, mesleğimden ihraç oldum, eşim çalışmıyor. Maddi ve manevi olarak zor durumdayım. Eşimde çıkan ByLock'un benim internet trafiğimden olduğunu düşünüyorum. İkimiz de aynı interneti paylaşıyorduk. 8 yıllık polislik hayatımda hiçbir soruşturma geçirmedim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Topal'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Topal'ın eşi D.T'nin dosyasını ayırdı.

Polis sohbet abisine 2 yıl 6 ay hapis cezası

Aynı mahkemede görülen başka duruşmada da "polis sohbet abisi" olduğu iddia edilen eski öğretmen Bülent Çınkı, son savunmasında, örgüt hakkında bildiği her şeyi anlattığını söyledi.

Mahkeme heyeti, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, fetö
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