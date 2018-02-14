  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis

FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis

Sivas'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski polis memuru, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin soruşturma kapsamında hakkında açılan dava Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Duruşmada, tutuklu sanık Muhammet Abdurrahman Özdemir ile tutuksuz yargılanan eşi A.Ö. ve avukatları katıldı.

Önceki ifadelerini tekrarladığını belirten Özdemir, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Özdemir'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, Özdemir'in eşi A.Ö'nün dosyasını ise ayırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, fetö/pdy soruşturması, polis
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