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FETÖ sanığı eski polis memuruna 6 yıl hapis cezası

İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, meslekten ihraç edilen polis memuruna 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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FETÖ sanığı eski polis memuruna 6 yıl hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Muammer Karaboğa ve avukatı hazır bulundu. 

İddia makamı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen sanığın, emniyet teşkilatında "örgüt sorumlusu" fişlemesinde adının geçtiğini, FETÖ'nün hiyerarşik yapılanmasında yer aldığını göz önünde bulundurarak "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Yazılı savunmasını tekrar eden Karaboğa, ByLock kullanmadığını iddia ederek, şu ana kadar kaçmadığı da göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep etti.

Yaklaşık 2 yıldır tutuklu olduğunu beyan eden Karaboğa, son söz olarak "Suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Karaboğa'nın bu cezasını Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak 8 yıl 3 aya yükseltti.

Duruşmalardaki iyi halini dikkate aldığı Karaboğa'nın cezasını 6 yıl 10 ay 15 güne indiren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, fetö
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