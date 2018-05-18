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FETÖ sanığı eski polis başmüfettişine hapis

Adana'da FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanan eski polis başmüfettişine 9 yıl hapis cezası verildi.

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FETÖ sanığı eski polis başmüfettişine hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Bostan ile avukatı katıldı.

Sanık Bostan, savunmasında, en son Adana Teftiş Kurulu Bölge Başkanlığı'nda polis başmüfettişi olarak çalıştığını söyledi.

FETÖ/PDY ile bir alakasının olmadığını savunan Bostan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Bostan beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Savcı, Bostan'ın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık Bostan'ı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, FETÖ davası, mahkeme, Adana, hapis
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