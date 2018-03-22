FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ duruşmasına tutuklu yargılanan eski öğretmen İbrahim Aydoğan ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, "mahrem imam" olarak görev yapması, "Akif" adlı kod adını kullanarak örgütte faaliyette bulunmasının dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Aydoğan, örgüt üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını iddia ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA