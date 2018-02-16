  • 16 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.758
    EURO 4.687
  • BIST 116934.52
    ALTIN 163.857
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Adıyaman'daki FETÖ'ye ilişkin davada yargılanan eski öğretmen, 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya örgütün "emniyet imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hüseyin Yavuz ile avukatı katıldı.

Telefonundaki Bylock, Kakao Talk ve Eagle programlarına defalarca erişim sağladığı tespit edilen sanık Yavuz, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanık Hüseyin Yavuz, son savunmasında "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütle bağlantım yok. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yavuz'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, eski öğretmen, Adıyaman
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER