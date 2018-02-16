FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya örgütün "emniyet imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hüseyin Yavuz ile avukatı katıldı.
Telefonundaki Bylock, Kakao Talk ve Eagle programlarına defalarca erişim sağladığı tespit edilen sanık Yavuz, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Sanık Hüseyin Yavuz, son savunmasında "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütle bağlantım yok. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Yavuz'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: AA