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Buradasınız : » » FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası

FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski komiser yardımcısına 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ duruşmasına, tutuklu sanık eski komiser yardımcısı Cemil Başaran ve avukatı katıldı. 

Mahkeme Başkanı, sanığın örgütün şifreli haberleşme programları ByLock ile Eagle'ı kullandığının tespit edildiğini söyledi.

Zanlı programları kullanmadığını öne sürerek hakkında suçlamaları kabul etmedi. 

Duruşma savcısı, polis memuru olarak meslek hayatına başlayan Başaran'ın 2009'da komiser yardımcısı rütbesiyle görev yaptığı, bu süre boyunca kritik birimlerde çalıştığı, 17-25 Aralık sürecinin ardından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kapatılan Bank Asyada altın hesabı açtığı ve bunu bir yıl boyunca aktif şekilde kullanıldığını kaydetti. Savcı, sanığın ByLock ve Eagle'ı kullandığı hususları da dikkate alınarak "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. 

Başaran, suçsuz olduğunu iddia ederek beraatini istedi.

Sanığa 6 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, bunu Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak 9 yıl 3 ay'a çıkardı.

Duruşmalarda pişman olduğuna ilişkin hal ve davranışta olmayan sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamayan heyet, Başaran'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Cemil Başaran, Nisan 2017'de tutuklanmıştı. Başaran hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö, eski komiser, Eagle, bylock
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