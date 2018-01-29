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Buradasınız : » » FETÖ sanığı eski İstihbarat Şube Müdürüne 139 yıl 87 ay hapis

FETÖ sanığı eski İstihbarat Şube Müdürüne 139 yıl 87 ay hapis

Isparta'da FETÖ üyeliğinden yargılanan eski İstihbarat Şube Müdürü Payami Baykara'ya 139 yıl 87 ay hapis cezası verildi.

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FETÖ sanığı eski İstihbarat Şube Müdürüne 139 yıl 87 ay hapis

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, hakkında "FETÖ/PDY üyeliği", "resmi evrakta sahtecilik", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesine açılan davada Baykara'nın toplam 139 yıl 87 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca Isparta İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde komiserken ihraç edilen sanık Mehmet Şanverdi'nin ise "FETÖ/PDY'ye üye olma", "resmi evrakta sahtecilik", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesine açılan davada toplam 123 yıl 48 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildiğine yer verildi.

Açıklamada, Isparta terör ve örgütlü suçlara bakan ağır ceza mahkemelerince FETÖ/PDY'ye ilişkin bugüne kadar toplam 194 dosyada 178 kişi hakkında mahkumiyet, 16 kişi hakkında ise beraat kararı verildiği de belirtildi. 

Kaynak: AA

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