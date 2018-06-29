FETÖ sanığı eski hakime ilk celsede hapis cezası

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, ilk duruşmaya tutuklu sanık Abdulgani M. ile avukatı katıldı.

Sanık Abdulgani M, ByLock kullanmadığını ifade ederek, terör örgütüne üye olmadığını savundu. Uzun süredir tutuklu kaldığını ifade eden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, program üzerinden FETÖ'nün "sivil sorumluları"yla irtibat kurduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Abdulgani M'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA