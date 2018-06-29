  • 29 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.594
    EURO 5.363
  • BIST 96520.07
    ALTIN 184.833
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ sanığı eski hakime ilk celsede hapis cezası

FETÖ sanığı eski hakime ilk celsede hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davanın ilk duruşmasında, eski hakime "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖ sanığı eski hakime ilk celsede hapis cezası

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, ilk duruşmaya tutuklu sanık Abdulgani M. ile avukatı katıldı.

Sanık Abdulgani M, ByLock kullanmadığını ifade ederek, terör örgütüne üye olmadığını savundu. Uzun süredir tutuklu kaldığını ifade eden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, program üzerinden FETÖ'nün "sivil sorumluları"yla irtibat kurduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Abdulgani M'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER