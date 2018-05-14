FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, eski Mardin hakimi tutuksuz sanık Mehmet Kurnaz ile avukatı katıldı.
Sanık Kurnaz, savunmasında atılı suçlamaları kabul etmeyerek, suçsuz olduğunu iddia etti.
Duruşma savcısı, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgütün hakim ve savcılar için oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.
Kaynak: AA