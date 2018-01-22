FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İdris E., avukatı ve yakınları katıldı.

İddianamede ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin tespit tutanağı bulunduğu belirtilen sanık İdris E., savunmasında ByLock'u cep telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

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Örgütün sohbetlerine katılmadığını, bu yöndeki tanık beyanlarını kabul etmediğini söyleyen İdris E., 16 aydır tutuklu olduğunu, mahkemeden beraatine veya tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İdris E.'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaynak: AA