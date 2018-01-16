FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik (FETÖ/PDY) Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ahmet Sil ve avukatı katıldı.

Sil, savunmasında, üniversite eğitimi boyunca terör örgütüne ait ev ve yurtlarda kalmadığını öne sürdü.

Hakimlik sınavına kendi evinde hazırlandığını iddia eden Sil, hakimlik yaptığı dönemde yapıyla irtibatının olmadığı ve ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Sil'i 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA