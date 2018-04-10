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Buradasınız : » » FETÖ sanığı eski hakim ve savcı çifte hapis cezası

FETÖ sanığı eski hakim ve savcı çifte hapis cezası

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski savcı ve eski hakim eşi, hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ sanığı eski hakim ve savcı çifte hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu eski savcı Ömer Öz ile avukatı hazır bulundu. Öz'ün tutuksuz eski hakim eşi Ceylan Göksu ise İzmir Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Telefonunda ByLock tespit edilen savcı Öz, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, Bank Asya'da hesabının olmadığını iddia etti. 

Eski hakim Ceylan Göksu Öz ise terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Ömer Öz'ü 7 yıl 6 ay, Ceylan Göksu Öz'ü ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, eski savcı Ömer Öz'ün tutukluluğunun da devamına karar verdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, fetö, eski savcı, Eski hakim, çift, Adana
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