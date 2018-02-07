FETÖ sanığı eski binbaşıya 10 yıl hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Erdem Çağan ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı esasa ilişkin verdiği mütalaada, örgütün gizli haberleşme programı ByLock ile örgütün diğer haberleşme araçları "Kakao Talk" ve "Cover Me" programlarını kullanan Çağan'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

ByLock'u cep telefonuna indirmediğini ve kullanmadığını savunan Çağan, kullandığı iddia edilen programların içeriklerinin olmadığını, yurt dışı görevine çıktığında ailesiyle görüşmek için cep telefonuna birkaç program indirdiğini ancak bunların isimlerini hatırlamadığını ileri sürdü.

Deneme yanılma yöntemiyle programlar indirdiğini kabul eden Çağan, "Cover Me ve Kakao Talk programlarını da bu şekilde indirmiş olabilirim. Bunları indirmişsem bile kullanmadığıma eminim. Uzun zamandır tutukluyum, mağdurum, suçsuzum, beraat ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, ByLock, Kakao Talk ve Cover Me programlarını kullandığı tespit edilen sanığın, binbaşı rütbesinde görev yapıp kamu kudretini kullanan bir kişi olması dikkate alındığında meydana getirebileceği olası tehlike ve zararın ağırlığı göz önüne alarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince cezasını yarı oranında artırarak 10 yıl'a çıkarttığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski binbaşı Erdem Çağan 2016'da emniyet mensuplarınca gözaltına alınmıştı.

Çağan hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA