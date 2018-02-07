  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ sanığı eski başsavcıya şartlı tahliye

FETÖ sanığı eski başsavcıya şartlı tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz T, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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FETÖ sanığı eski başsavcıya şartlı tahliye

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yavuz T. ve avukatı katıldı.

FETÖ üyesi olmadığını, örgütle bir ilgisinin bulunmadığını öne süren Yavuz T, ABD'ye gitmediğini, 1 dolar taşımadığını, Bank Asya'da hesabı olmadığını söyledi.

Tanıkların dinlenmesinden sonra tekrar söz alan Yavuz T, tanık beyanlarının kendisini doğruladığını, örgütle bir ilgisinin bulunmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Yavuz T'nin avukatı da müvekkilinin tahliye ve beraatını istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yavuz T'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö, başsavcı, ankara
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