FETÖ sanığı eski başsavcıya şartlı tahliye

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yavuz T. ve avukatı katıldı.

FETÖ üyesi olmadığını, örgütle bir ilgisinin bulunmadığını öne süren Yavuz T, ABD'ye gitmediğini, 1 dolar taşımadığını, Bank Asya'da hesabı olmadığını söyledi.

Tanıkların dinlenmesinden sonra tekrar söz alan Yavuz T, tanık beyanlarının kendisini doğruladığını, örgütle bir ilgisinin bulunmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Yavuz T'nin avukatı da müvekkilinin tahliye ve beraatını istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yavuz T'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA