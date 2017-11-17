FETÖ sanığı eski başpolise verilen cezaya Yargıtaydan onama

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle eski başpolise verilen 9 yıl hapis cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevliyken FETÖ/PDY'yle bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilip tutuklanan ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan eski başpolis Yusuf Berber'in avukatının itirazı üzerine dosya, Yargıtaya gönderildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski başpolis Berber’e yerel mahkemece verilen 9 yıl hapis cezasını onadı.

Onama kararının gerekçesinde yargılama sırasındaki usul ve işlemlerin kanuna uygun yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kullanılması ve teknik özellikleri itibarıyla münhasıran FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca kullanılan kriptolu iletişim ağı Bylock’u kullandığının tespit edildiği, örgüt talimatı sonrası Asya Katılım Bankasındaki (Bank Asya) hesabına yüklü miktarda para yatırmış olduğunun bilirkişi raporuyla belirlenmiş olduğu ve haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından kamu davası açılan şahıslarla yoğun bir şekilde şahsi irtibat kurduğu, bu şekilde hükme esas alınan tüm delillerin uygun elde edildiğinin belirlendiği aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla, sanık müdafisinin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden CMK’nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükmün onanmasına, tahliye talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi."

Kaynak: AA