  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.567
    EURO 4.205
  • BIST 102513.21
    ALTIN 147.253
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ sanığı eski Albay Çetinkaya'ya yakalama kararı

FETÖ sanığı eski Albay Çetinkaya'ya yakalama kararı

Tahliyesine itiraz edilen, dönemin Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya'nın eşi eski Albay Temel Çetinkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖ sanığı eski Albay Çetinkayaya yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan ve tahliye edilen, dönemin Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya'nın eşi eski Albay Temel Çetinkaya hakkında, tahliyesine yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamalarıyla hakkında açılan davada tutuklu yargılanan eski Albay Çetinkaya'nın tahliye edilmesinin ardından Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen itiraz dilekçesi, Boyabat Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Mahkemece itiraz dilekçesinin kabul edilmesi üzerine Başsavcılık, eski Albay Çetinkaya hakkında tekrar yakalama kararı çıkardı.

Temel Çetinkaya, Sinop Ağır Ceza Mahkemesinde geçen cuma görülen duruşmada, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı ise Boyabat Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde, sanığın "tutuklama sebepleri devam etmesi ve tahliyesini gerektirecek yeni bir delil elde edilmemesini" gerekçe göstererek, Çetinkaya'nın tutukluluk halinin devamını istemişti.

Etiketler: fetö, PDY, yasemin özata çetinkaya, temel çetinkaya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER