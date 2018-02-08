FETÖ sanığı dernek yöneticisine hapis cezası

Kayseri'de, FETÖ'ye ilişkin davalarda yargılanan 3 sanık, bir yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl bir ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı görülen 3 duruşmada tutuklu sanık iş adamı Mustafa Ahi ve tutuksuz yargılanan avukat Mahmut Aydın ile avukatları hazır bulundu.

KHK ile kapatılan eski Kimse Yok Mu Derneği Kayseri Şube Başkanı Abdurrahman Haskaraman tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlandı.

Savcının, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etmesi üzerine mahkemece söz verilen sanık Haskaraman, terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı kurumlar ile bağını daha önce kestiğini öne sürerek, suçsuz olduğunu savundu.

Görev yaptığı derneklerin yasal olduğunu ve yardım dışında başkaca faaliyette bulunmadığını öne süren sanık Haskaraman, 19 aydır tutuklu bulunduğunu söyledi.

2 sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sanık Haskaraman, beraati ve tahliyesini istedi.

Sanık Mahmut Aydın da Kayseri'deki AHUDER yapılanmasını, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u iki grupta kullandığını, ABD'ye ziyaretini, örgüte müzahir şirketler ve Bank Asya'daki hesabına ilişin bildiklerini etkin pişmanlıktan faydalanarak anlattığını belirtti.

Mesleğine devam etmek istediğini, pişman olduğunu dile getiren Aydın, beraatini talep etti.

Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Mustafa Ahi de hakkındaki iddiaları reddederek beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl bir ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdığı sanıklar Haskaraman ve Ahi'yi, adli kontrol kararıyla tahliye etti.

Etkin pişmanlıktan faydalanan Aydın'ı bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA