FETÖ sanığı akademisyene hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Çalışkan ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, sanığın FETÖ/PDY için "önem derecesi üst seviyede olan" kapatılan Fatih Üniversitesinde çalıştığı, Gediz Üniversitesinde işe başlamasının ardından buradaki yapılanmada yer aldığı, ele geçirilen tabletinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili yazışmalar bulunduğu, kapatılan Bank Asya'ya talimatla para yatırdığı ve aleyhine olan tanık ifadeleri gibi hususları göz önünde bulundurarak "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde esasa ilişkin değerlendirmesini sundu.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Çalışkan, öğrencilik yıllarında başarılı bir kişi olarak Türkiye'de önemli bir üniversitede eğitim gördüğünü, doktorasını ABD'de bitirdiğini, bilgi ve birikimi sayesinde Fatih Üniversitesince tercih edilerek burada işe başladığını iddia etti.

Önceki duruşmada gizli tanığın ileri sürdüğü gibi Gediz Üniversitesinde usulsüzce işe başlamadığını, YÖK'ün raporunda da bu ifadesini doğrulayan unsurların olduğunu dile getiren Çalışkan, beraatini istedi.

Çalışkan'ın avukatı Rifat Öztürkoğlu, müvekkilinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespitin yapılmadığını ifade ederek, öğrencilik yıllarından bu yana başarılı olan Çalışkan'ın çalıştığı kurumlara hakkıyla girdiğini, FETÖ'nün talimatıyla hareket etmediğini savundu.

Müvekkilinin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını öne süren Öztürkoğlu, Çalışkan hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, FETÖ/PDY'ye mensubiyeti sabit görülen sanığın, doçent ünvanına sahip bir akademisyen olmasından meydana getirebileceği olası tehlikenin ve zararın ağırlığı, kastın yoğunluğunu dikkate alarak 6 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince cezayı yarı oranında arttırarak 9 yıla çıkartan heyet, Çalışkan'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak hakkında yurt dışı çıkış yasağı tedbiri konularak tahliyesine karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kapatılan Gediz Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Ağustos 2016'da Doç. Dr. Ahmet Çalışkan'ı gözaltına almıştı.

Çalışkan hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Kaynak: AA