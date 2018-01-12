FETÖ sanığı 7 askere kamu davası açıldı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan mensupları eliyle anayasal düzeni ortadan kaldırmak amacıyla 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde bulunduğu, darbe girişiminin Anayasa'ya bağlı kamu görevlileri ile vatanperver Türk milleti tarafından bertaraf edildiği hatırlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapmış 4 kişi ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapmış 3 kişi olmak üzere toplam 7 kişi hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" suçlarından Manisa Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı.

Kaynak: AA