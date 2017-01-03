FETÖ sanığı 62 polis için görevsizlik kararı

Adana’nın Kozan ilçesinde Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 18’i tutuklu 62 polis hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve finans sağlamak" suçlarından 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı verdi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütle bağlantıları olduğu iddiasıyla ilçedeki polis memurlarıyla ilgili açılan 18’i tutuklu 62 polis hakkındaki dava dosyası, terör suçlarına bakan Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Davanın ilk duruşması için tutuklu polisler, sıkı güvenlik önlemleri altında 2. Ağır Ceza Mahkemesine getirildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların kimlik tespitlerini yaptıktan sonra tahliye taleplerine ilişkin savunmalarını aldı.

Sanık polisler, FETÖ/PDY örgütü suçlamalarını kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu 18 polisin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Kozan’da ağır ceza mahkemesi bulunduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı vererek dava dosyasının tekrar Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini kararlaştırdı.

Duruşma sonrası tutuklu 18 polis, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkartılarak tutuklu bulundukları cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının 2.Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu görevsizlik kararına itiraz etmesi halinde uyuşmazlığın, Gaziantep Bölge Mahkemesi tarafından çözüleceği öğrenildi. AA