FETÖ sanığı 6 polise hapis cezası

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, aralarında göreve devam edenlerin de bulunduğu tutuksuz 6 polis, 8 ay 10 gün ile 7 yıl 7 ay 7 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan Fuat Aksoy, Hakan Şahmalı, Fehmi Gülseren, Hasan Yıldız ve Serkan Kaplan ile avukatları hazır bulundu. Adem Şahin ise mazereti dolayısıyla duruşmaya katılmadı.

Sanık Aksoy savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Sanık Gülseren ise Bank Asya'ya faizsiz bankacılık yaptığı için para yatırdığını, daha sonra parasını çekip başka bankaya yatırdığını savunarak, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, meslekten ihraç edilen Adem Şahin'e 7 yıl 7 ay 7 gün, Hasan Yıldız'a 7 yıl 1 ay, Hakan Şahmalı'ya 6 yıl 3 ay, Fuat Aksoy ile halen görevde olan Serkan Kaplan'a "suçu veya suçluyu övme" suçundan 8 ay 10'ar gün, Fehmi Gülseren'e de "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Kararın ardından Hasan Yıldız tutuklanırken, Adem Şahin ise eşinin rahatsızlığı dolayısıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı mahkemedeki başka duruşmada da "silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan tutuksuz yargılanan esnaf Ramazan Karakaş ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Karakaş, savunmasında, örgüte yardımda bulunmadığını ve yaptığı işin tamamen ticari olduğunu iddia ederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan Gülden Sonuç ile avukatı katıldı. Tutuklu sanık Selma Polat ise Sincan'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile salona bağlandı.

Sanık Sonuç, savunmasında, hiçbir zaman bu yapının içerisinde yer almadığını belirterek, beraatini istedi.

Sanık Polat ise terör örgütüne üye olmadığını, ByLock kullanmadığını, sadece dershanede öğretmenlik yaptığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Polat'ı 7 yıl 7 ay 7 gün, Sonuç'u 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı, bu cezalar için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA